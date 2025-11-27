Estrazione Superenalotto 27 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 27 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°189 del 27/11/2025

9-28-43-50-61-88

Numero Jolly

83

Numero Superstar

62

Quote Superenalotto del 27 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 27.666,24
punti 4375 452,56
punti 316.339 31,18
punti 2283.008 5,58

Quote Superstar del 27 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 45.256,00
3 stella63 3.118,00
2 stella1.184 100,00
1 stella8.044 10,00
0 stella17.277 5,00