Estrazione Superenalotto 27 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 27/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 27 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°189 del 27/11/2025
9-28-43-50-61-88
Numero Jolly
83
Numero Superstar
62
Quote Superenalotto del 27 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 27.666,24
|punti 4
|375
|€ 452,56
|punti 3
|16.339
|€ 31,18
|punti 2
|283.008
|€ 5,58
Quote Superstar del 27 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 45.256,00
|3 stella
|63
|€ 3.118,00
|2 stella
|1.184
|€ 100,00
|1 stella
|8.044
|€ 10,00
|0 stella
|17.277
|€ 5,00