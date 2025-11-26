Belen Rodriguez in difficoltà sul palco di Vanity Fair Stories: “Avevo preso dei calmanti per un attacco di panico. Non è stato bello per me rivelarmi così. Ci sto lavorando e mi curo”

Belen Rodriguez non nasconde le sue fragilità e – sui social – chiarisce quanto accaduto sul palco di Vanity Fair Stories 2025. Nei video apparsi online e diventati virali, la showgirl risponde in maniera rallentata alle domande di Mario Manca.

Il risultato è un’intervista che ha fatto allarmare i fan. Così, è la stessa Belen a rompere il silenzio: “Mi sembra giusto fare chiarezza. Non ho mai nascosto i miei attacchi di panico e la depressione che ho passato. Attacchi di panico uno dietro l’altro, non è vita. L’altra sera prima dell’intervista ero sola e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi un altro e poi un altro”. Belen parla, quindi, di “un rincoglionimento importante” arrivato subito dopo.

“Non è stato bello per me rivelarmi così”, ammette. E continua: “È difficile accettare riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro. La verità è che ci tenevo ad esserci all’intervista di Vanity perché tante volte ho mancato al lavoro proprio per non per non presentarmi così”.

“Ci sto lavorando, mi curo e lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare perché altrimenti diventa veramente complicato, complicato”, conclude Belen.

