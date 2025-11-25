Estrazione Superenalotto 25 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 25/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 25 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 188 del 25/11/2025

18-20-21-23-40-43

Numero Jolly

52

Numero Superstar

10

Quote Superenalotto del 25 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 23.710,72
punti 4654 259,46
punti 322.965 22,18
punti 2341.352 5,00

Quote Superstar del 25 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella8 25.946,00
3 stella156 2.218,00
2 stella2.482 100,00
1 stella14.307 10,00
0 stella29.873 5,00