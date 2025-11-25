Estrazione Superenalotto 25 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 25/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 25 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 188 del 25/11/2025
18-20-21-23-40-43
Numero Jolly
52
Numero Superstar
10
Quote Superenalotto del 25 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 23.710,72
|punti 4
|654
|€ 259,46
|punti 3
|22.965
|€ 22,18
|punti 2
|341.352
|€ 5,00
Quote Superstar del 25 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|8
|€ 25.946,00
|3 stella
|156
|€ 2.218,00
|2 stella
|2.482
|€ 100,00
|1 stella
|14.307
|€ 10,00
|0 stella
|29.873
|€ 5,00