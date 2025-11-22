Estrazione Superenalotto 22 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 22/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 22 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 187 del 22/11/2025

2-8-29-47-59-65

Numero Jolly

86

Numero Superstar

26

Quote Superenalotto del 22 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 63.562,98
punti 4697 278,91
punti 327.786 21,04
punti 2402.958 5,00

Quote Superstar del 22 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 27.891,00
3 stella177 2.104,00
2 stella2.076 100,00
1 stella12.036 10,00
0 stella24.254 5,00