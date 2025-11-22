Estrazione Superenalotto 22 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 22/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 22 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 187 del 22/11/2025
2-8-29-47-59-65
Numero Jolly
86
Numero Superstar
26
Quote Superenalotto del 22 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 63.562,98
|punti 4
|697
|€ 278,91
|punti 3
|27.786
|€ 21,04
|punti 2
|402.958
|€ 5,00
Quote Superstar del 22 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 27.891,00
|3 stella
|177
|€ 2.104,00
|2 stella
|2.076
|€ 100,00
|1 stella
|12.036
|€ 10,00
|0 stella
|24.254
|€ 5,00