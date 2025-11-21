Estrazione Superenalotto 21 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 21 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 186 del 21/11/2025

12-14-18-53-84-86

Numero Jolly

72

Numero Superstar

35

Quote Superenalotto del 21 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 21.481,34
punti 4418 317,23
punti 315.909 24,92
punti 2245.741 5,00

Quote Superstar del 21 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 31.723,00
3 stella85 2.492,00
2 stella1.285 100,00
1 stella6.997 10,00
0 stella15.221 5,00