Estrazione Superenalotto 21 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 21 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 186 del 21/11/2025
12-14-18-53-84-86
Numero Jolly
72
Numero Superstar
35
Quote Superenalotto del 21 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 21.481,34
|punti 4
|418
|€ 317,23
|punti 3
|15.909
|€ 24,92
|punti 2
|245.741
|€ 5,00
Quote Superstar del 21 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 31.723,00
|3 stella
|85
|€ 2.492,00
|2 stella
|1.285
|€ 100,00
|1 stella
|6.997
|€ 10,00
|0 stella
|15.221
|€ 5,00