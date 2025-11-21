Che cosa indica la percentuale RTP delle slot e quali giochi pagano di più

Per chi muove i primi passi nell’ecosistema del gioco digitale è fondamentale comprendere il concetto di ritorno al giocatore, comunemente indicato con l’acronimo RTP, dall’inglese return to player.

Una buona conoscenza di questo fattore aiuta a fare scelte più informate e consapevoli su quali giochi di sorte preferire e, di conseguenza, a quali siti di gambling e scommesse iscriversi. Abbiamo scritto questo articolo a quattro mani con un team di esperti del settore proprio per fare luce sull’argomento, spiegare cosa indica l’RTP delle slot machine, come incide sulle probabilità di vincita e quali giochi offrono i payout migliori.

Cos’è la percentuale RTP?

La percentuale RTP, solitamente riportata nella sezione informativa del gioco, rappresenta un indicatore della potenziale redditività di una slot machine. Fornisce ai giocatori un’idea realistica di quanto possono aspettarsi di vincere nel lungo periodo.

Per sommi capi, si tratta di una percentuale che indica quanto del totale delle puntate effettuate su una slot viene restituito ai giocatori sotto forma di vincite. In pratica, l’RTP mostra la quota complessiva di denaro scommesso che una slot è programmata per restituire nel tempo.

Facciamo alcuni esempi per capire meglio come funziona. La slot machine Mega Joker di NetEnt vanta una percentuale RTP del 99%. Ciò significa che, in media, restituisce 99 euro ogni 100 euro puntati. L’euro restante rappresenta il margine di profitto del casinò. La slot Blood Suckers sempre di NetEnt ha, invece, un RTP del 98% e, in virtù di ciò, restituisce in media 98 euro ogni 100 euro scommessi dopo migliaia, o talvolta milioni, di spin. I 2 euro rimanenti costituiscono il guadagno del casinò digitale.

Ribadiamo che la percentuale RTP non indica i risultati di una singola sessione di gioco ma viene calcolata su migliaia o addirittura milioni di giri.

Quali giochi di sorte pagano di più?

Il portale Affidabile.org ha realizzato una guida pratica alle slot che pagano di più per spiegare come RTP, funzioni innovative e payout massimo possono influire sulla scelta del gioco. Ebbene, la percentuale RTP ha un impatto diretto sulle probabilità di vincita nel lungo periodo. Non è l’unico fattore da considerare, ma ha certamente un peso significativo. In generale, un valore RTP elevato indica che il giocatore ha maggiori probabilità di recuperare una parte più consistente delle proprie puntate nel corso del tempo.

Scegliere slot machine con un’alta percentuale RTP può aumentare significativamente le possibilità di vincita nel lungo termine proprio perché queste slot sono realizzate per restituire una percentuale più elevata del denaro puntato. Ciò significa che, nel tempo, i giocatori possono aspettarsi di recuperare una quota maggiore del proprio investimento. Per chi si dedica al gioco con costanza, optare per slot ad alto RTP può fare una grande differenza nell’esperienza di gioco complessiva. I giochi con RTP elevato tendono a offrire rendimenti costanti e un’esperienza più stabile, meno soggetta a forti oscillazioni.

Inoltre, molte slot machine con elevata percentuale RTP offrono funzionalità extra come bonus esclusivi, jackpot , moltiplicatori e giri gratuiti che aiutano a incrementare ulteriormente le probabilità di vincita.

Tuttavia ci preme ribadire che la percentuale RTP rappresenta una media statistica. Si possono verificare lunghe serie di vincite o perdite che si discostano significativamente dal rendimento atteso. In altre parole, pur offrendo maggiori possibilità di guadagno nel lungo periodo, le slot con RTP elevato non garantiscono vincite immediate.

Le top 10 delle migliori slot ad alto RTP

Dopo averle testate in prima persona, abbiamo stilato una classifica delle migliori slot con RTP elevato disponibili nei casinò online operanti legalmente in Italia:

Book of 99 di Relax Gaming, con una percentuale RTP del 99%, volatilità alta e una struttura 5×3 con 10 linee di pagamento. Mega Joker di NetEnt, che vanta un RTP del 99%, volatilità elevata, 3 rulli, 3 righe e 5 linee di pagamento. Jackpot 6000 di NetEnt, con RTP del 98,9% e stile vintage. Sisters of Oz Jackpots di Microgaming, con RTP del 98,80%, volatilità media, jackpot progressivo e struttura 5×4 con 20 linee di pagamento. 1429 Uncharted Seas di Thunderkick, con RTP del 98,60%, volatilità bassa, 5 rulli e 25 linee di pagamento fisse. Blood Suckers di NetEnt, con RTP del 98%, bassa volatilità, 5 rulli e 25 linee di pagamento; Money Cart 2 di Relax Gaming, con RTP del 98%, griglia 5×4 e volatilità alta. Marching Legions di Relax Gaming, con percentuale RTP pari al 98%, e griglia standard 5×3 con 243 modalità di vincita. Starmania di NextGen Gaming, con RTP del 97,87% e un gameplay dinamico. White Rabbit Megaways di Big Time Gaming, con RTP del 97,24%, volatilità alta e un sistema Megaways.

Queste slot si distinguono anche per i temi accattivanti e le funzioni speciali che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Sono disponibili su diverse piattaforme di gioco, spesso accompagnate da bonus di benvenuto e promozioni dedicate.

In conclusione

Scegliere slot con RTP elevato è una strategia che può rivelarsi vantaggiosa per chi desidera massimizzare il potenziale di vincita nel lungo termine. Gli esperti del settore sono concordi nel consigliare ai giocatori di prediligere le slot machine con un’alta percentuale RTP, senza comunque mai dimenticare l’importanza di un approccio responsabile, giudizioso e prudente al gioco.