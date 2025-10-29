Scommesse X-Factor: PierC si conferma il favorito dei bookmaker

X-Factor: PierC della squadra di Gabbani si conferma il favorito dei bookie, in quota è Amanda a rischiare l’eliminazione

X-Factor 2025 ha un grande favorito: PierC. Il cantante in forza alla squadra di Francesco Gabbani continua a convincere i bookmaker: si gioca a 1,60 su Snai e Planetwin365 la sua vittoria, quota in discesa rispetto all’1,90 della scorsa settimana. Dietro PierC – si legge su Agipronews – resiste Delia Buglisi, cantante di Jake La Furia, data vincente a 4, davanti a EroCaddeo, del team Lauro, proposto a 6. Crollano invece le possibilità di successo di Mayu, terza in lavagna sette giorni fa e passata da 5,50 a quota 16. Spazio anche alle note dolenti: per la prima eliminazione del secondo live, in programma giovedì 30 ottobre, rischia forte Amanda, a 1,85, seguita dalla coppia Layana-Michelle fissata a 3 volte la posta.