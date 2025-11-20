Travolto dallo scandalo delle molestie, Kevin Spacey ora vive in hotel

Kevin Spacey rivela di non avere più una casa dopo lo scandalo delle molestie sessuali, dal quale è stato assolto: “Vivo in hotel”

Una carriera stellare e poi la frenata. Kevin Spacey ha raccontato di essere ancora esiliato da Hollywood a sette anni dalle accuse di molestie sessuali e dopo l’assoluzione in Tribunale. Lo ha fatto in un’intervista senza filtri rilasciata al Telegraph.

“Non ho più una casa, vivo tra hotel e Airbnb. La mia situazione finanziaria non è delle migliori”, ha spiegato la star di House of Cards. “I costi negli ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate e tutto è uscito. Spero che a un certo punto, se le cose continuano a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo”, ha aggiunto.

Nel 2017, all’apice del successo, l’attore veniva accusato di molestie da una dozzina di uomini. Lui ha sempre negato ogni cosa, proclamandosi innocente. Tra le denunce quella dell’attore Anthony Rapp, il quale ha raccontato di condotte inappropriate avvenute nel 1986 quando aveva solo 14 anni. Spacey, dal canto suo, è stato assolto da tutte le accuse. Continuare a lavorare nell’industria e a vivere di spettacolo, però, è stata dura in questi anni. Ha partecipato a produzioni minori e ha anche diretto uno spettacolo a Cipro. La risalita, di certo, non è completa.

“Siamo in contatto con persone estremamente potenti che vogliono farmi tornare al lavoro”, ha detto Spacey al riguardo. “E questo accadrà al momento giusto. Ma devo anche dire che quello che credo l’industria stia aspettando è il permesso da qualcuno che ricopra una posizione di enorme rispetto e autorità“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)