Estrazione Superenalotto 20 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°185 del 20/11/2025
5-9-15-17-48-75
Numero Jolly
65
Numero Superstar
75
Quote Superenalotto del 20 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 16.695,51
|punti 4
|1.178
|€ 144,88
|punti 3
|35.352
|€ 14,49
|punti 2
|429.203
|€ 5,00
Quote Superstar del 20 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 14.488,00
|3 stella
|152
|€ 1.449,00
|2 stella
|1.899
|€ 100,00
|1 stella
|10.010
|€ 10,00
|0 stella
|20.002
|€ 5,00