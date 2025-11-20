Estrazione Superenalotto 20 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 20 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°185 del 20/11/2025

5-9-15-17-48-75

Numero Jolly

65

Numero Superstar

75

Quote Superenalotto del 20 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 16.695,51
punti 41.178 144,88
punti 335.352 14,49
punti 2429.203 5,00

Quote Superstar del 20 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 14.488,00
3 stella152 1.449,00
2 stella1.899 100,00
1 stella10.010 10,00
0 stella20.002 5,00