Borgonzoni rottama la legge Franceschini sul cinema

Cinema, Borgonzoni rottama la legge Franceschini: “Dal prossimo anno non esisterà più. Faremo un altro tipo di norma con tetti chiari per ogni linea di finanziamento”

“La legge Cinema comunque andrà cambiata totalmente. Non esisterà più il prossimo anno la legge Franceschini”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Cultura con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, a margine della presentazione del bando Cultura cresce.

“Faremo un altro tipo di norma, introducendo tetti chiari per ogni linea di finanziamento, dagli italiani agli stranieri, fino ai documentari”, ha aggiunto.

“INUTILE CONTINUARE A METTERE TOPPE DI QUA E DI LÀ, COSÌ SI CREA UN MOSTRO”

La legge Franceschini “quando è nata aveva un suo senso, funzionava, ma poi essendo quello dell’audiovisivo un mondo che non è solamente culturale, ma imprenditoriale, vanno anche messe in conto le modifiche che ha questo mondo, le esigenze che ha e dobbiamo ridisegnarlo, ma sempre assieme alle associazioni. Avevamo già messo tante regole dove avevamo visto che c’erano criticità, e quelle porteranno risultati, però ovviamente va rivista tutta la norma, è inutile continuare a mettere toppe di qua e di là, tirarla di qua e di là, perché alla fine si rischia di creare solamente un mostro”, ha aggiunto Borgonzoni, secondo la quale la legge Cinema “va ripresa in mano e ridisegnata per le esigenze del settore che, io lo ribadisco, per noi è un settore fondamentale, per me lo è. Ritengo sia un settore fondamentale per la creatività e la cultura del nostro paese sono un motore per il Pil e l’economia incredibile, lo dicono i dati”.

