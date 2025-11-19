Cloudflare down: che cosa è successo e perché i siti sono rimasti bloccati

Cloudflare down, a cascata hanno iniziato a funzionare male moltissimi siti tra cui ChatGpt e X. Poi il problema è stato risolto, ma cosa è successo?

Poco dopo le 14 italiane di ieri Cloudflare ha ufficializzato quanto circa il 20% di tuti i siti che popolano l’internet stava già sperimentando: c’era un problema, in via di risoluzione. Nel frattempo però persino Downdetector, il sito che si occupa di dare informazioni sui malfunzionamenti del web, sta avendo problemi.

Cloudflare è una piattaforma che grazie ad alcune sue tecnologie e servizi che offre – ad esempio per la gestione stessa del traffico – garantisce il funzionamento di siti anche enormi. E infatti sono andati “down” anche X, Spotify, ChatGPT, e il gioco online League of Legends: rallentamenti, in molti casi proprio l’inaccessibilità.

