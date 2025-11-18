Estrazione Superenalotto 18 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 18 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 184 del 18/11/2025

18-40-54-83-85-89

Numero Jolly

4

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto del 18 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 169.111,05
punti 4400 432,06
punti 316.653 31,17
punti 2269.067 5,98

Quote Superstar del 18 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 43.206,00
3 stella98 3.117,00
2 stella1.298 100,00
1 stella8.904 10,00
0 stella20.497 5,00