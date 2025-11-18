Estrazione Superenalotto 18 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 18 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 184 del 18/11/2025
18-40-54-83-85-89
Numero Jolly
4
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto del 18 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 169.111,05
|punti 4
|400
|€ 432,06
|punti 3
|16.653
|€ 31,17
|punti 2
|269.067
|€ 5,98
Quote Superstar del 18 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 43.206,00
|3 stella
|98
|€ 3.117,00
|2 stella
|1.298
|€ 100,00
|1 stella
|8.904
|€ 10,00
|0 stella
|20.497
|€ 5,00