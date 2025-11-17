JYSK Italia inaugura quattro store in due giorni dal Nord al Sud

Dal Nord al Sud, JYSK Italia inaugura in Lombardia, Veneto, Puglia e Calabria, raggiungendo la ragguardevole cifra di 108 punti vendita, dove sono aperte diverse posizioni lavorative

JYSK, catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, mercoledì 26 novembre inaugura in Veneto a San Donà di Piave e in Lombardia a Busnago all’interno del Centro Commerciale Globo, dopo il trasferimento da Trezzo sull’Adda. Giovedì 27 novembre sarà la volta di San Cesario di Lecce in Puglia e Vibo Valentia in Calabria.

In occasione dell’inaugurazione, JYSK, celebre per il concept “Scandinavian Sleeping & Living”, accoglie i suoi clienti con un evento speciale. Per l’occasione sono state pensate promozioni eccezionali, valide fino al 3 dicembre: sconti fino al 75% su oltre 2.000 articoli selezionati per la casa, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto. Inoltre, chi visiterà il negozio nel giorno dell’inaugurazione potrà usufruire di uno sconto extra del 10%.

Ogni store è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. Tra queste, tutte le novità della collezione Nordic Mood Christmas che si ispira alle radici scandinave del brand e al verde intenso delle foreste di pini nordici. La nuova collezione natalizia porterà un’atmosfera calda e magica in casa, aiutando a creare un ambiente domestico vibrante in puro stile hygge, espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – che rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, comodità e sul senso della condivisione.

Presente in venti regioni, per garantire e supportare l’espansione, JYSK Italia ha più di cento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale con altrettante possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni.

Con 108 negozi e oltre 900 dipendenti su tutto il territorio nazionale, JYSK conosce bene il valore della sua forza vendita, che è anche uno dei motivi del suo successo a tutte le latitudini. Come attesta la Certificazione Top Employers Italia 2024 e 2025, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro. Un attestato di stima che JYSK Italia ha ottenuto a gennaio 2025, dal Programma Top Employers, che ha riconosciuto e certificato più di 2.200 Top Employer in 122 Paesi di tutto il mondo.

A cui si aggiunge ora la certificazione UNI PdR 125:2022 per l’adozione di un sistema di gestione per la parità di genere, frutto sia di un costante impegno di JYSK a livello globale sulle tematiche Diversity, Equity e Inclusion (DEI), attraverso solidi e innovativi processi di people management (dal recruitment alla valutazione delle performance, dai processi di formazione a quelli di crescita e carriera interni) sia di numerosi collaboratori e collaboratrici ingaggiati e con un forte spirito di appartenenza aziendale.

“La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail. Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all’interno dell’azienda”, sostiene Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “Per supportare la nostra rapida crescita nel mercato italiano abbiamo bisogno dei migliori talenti che possano crescere con noi, affrontando sempre nuove esperienze e nuove responsabilità all’interno dell’azienda. Nell’ultimo anno abbiamo raggiunto traguardi straordinari: abbiamo celebrato i 15 anni di JYSK in Italia e completato la nostra presenza in tutte le 20 regioni del Paese. Tra i riconoscimenti ottenuti, spiccano Top Employer e quello per la parità di genere. Inoltre, abbiamo servito un numero crescente di clienti, registrando un incremento delle vendite e una maggiore notorietà del nostro brand. Questi successi sono il frutto dell’impegno e del lavoro di squadra di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di JYSK, sia nei negozi che in sede”.

Emblema del puro stile scandinavo, JYSK Italia ha recentemente conquistato il terzo posto nella categoria “Arredamento Living e Soggiorno” tra le realtà che offrono un servizio clienti d’eccellenza, secondo l’indagine Italy’s Best Customer Service 2025/2026, realizzata dall’inserto L’Economia del Corriere della Sera insieme a Statista, la business platform numero uno al mondo, fornitore leader di dati di mercato e di consumo, che ha recentemente aperto una filiale a Milano.

Nell’anno finanziario 2024/25, JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato, con un fatturato di 152,3 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 24,5% sull’esercizio precedente e nello stesso periodo (1° settembre 2024 – 31 agosto 2025) ha aperto 14 nuovi negozi e, in totale, ha realizzato 19 interventi sui negozi tra trasferimenti in nuove location, ampliamenti di negozi esistenti e restyling al più recente store concept 3.0.

CARRIERA IN JYSK

Tutte le posizioni aperte: lavoro.jysk.it