Fissata la data per il divorzio tra Totti e Ilary Blasi

Fissata la data per il divorzio Blasi-Totti. E la conduttrice pensa al matrimonio con Bastian che secondo quanto scrive Il Messaggero potrebbe avvenire prima della fine del 2026

La definitiva parola ‘fine’ sarà scritta il 21 marzo 2026. Ilary Blasi e Francesco Totti dalla prossima primavera non saranno più marito e moglie. È questa, infatti, la data fissata per l’udienza di divorzio dell’ex coppia che ha fatto sognare gli italiani e che era convolata a nozze il 19 giugno 2005. A rivelarla è Il Messaggero.

Da quel momento in poi, potranno contrarre nuovamente matrimonio e – secondo alcune indiscrezioni citate dal quotidiano – sarebbe la conduttrice a voler fare nuovamente questo passo con il fidanzato Bastian Muller, 38enne imprenditore tedesco che frequenta dal 2023. Il sì potrebbe avvenire già prima della fine del prossimo anno.

“Di qui l’accelerazione finale sulla causa di separazione, iscritta al ruolo di Tribunale di Roma il 24 ottobre 2022 e diventata campo di gioco in cui i due ex coniugi si sono affrontati senza esclusione di colpi“, scrive Il Messaggero. “Entrambi- continua l’articolo- hanno cercato di addebitare all’altro la fine del matrimonio per presunte infedeltà coniugali, sulla base di messaggi e testimonianze. Per poi cercare di quantificare – con visure e cachet alla mano – le reciproche capacità reddituali, per modulare di conseguenza l’assegno di mantenimento per i tre figli”.

