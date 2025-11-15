Lady Gaga confessa: “Ho fatto A Star Is Born sotto l’effetto del litio, un giorno sono crollata”

La cantate Lady Gaga rivela: “Ho fatto A Star Is Born sotto l’effetto del litio. Un giorno sono crollata. Mi sento fortunata ad essere viva”

Lady Gaga è sicuramente un fenomeno mondiale: fuori dal palco la popstar è semplicemente Stefani Germanotta, una donna che non nasconde le proprie fragilità. La 39enne ha parlato di questo aspetto della sua vita in un’intervista intima a Rolling Stone. Alla rivista la cantautrice ha raccontato il momento più critico della sua vita: febbraio 2018. Gaga è impegnata nel tour mondiale di “Joanne”, ma sente che qualcosa non va. “Ho fatto A Star Is Born sotto l’effetto del litio”, ha confessato prima di raccontare quello che è stato descritto come un crollo psicotico.

“Un giorno mia sorella mi ha detto: ‘Non vedo più mia sorella’”, ha aggiunto Gaga. “E ho annullato il tour. Un giorno sono andata in ospedale per cure psichiatriche. Avevo bisogno di una pausa. Non riuscivo a fare niente… sono crollata completamente. È stato davvero spaventoso. C’è stato un periodo in cui non pensavo di poter migliorare… Mi sento davvero fortunata ad essere viva. So che potrebbe sembrare drammatico, ma sappiamo come può andare a finire”, ha spiegato ancora la popstar.

La strada per risalire verso la luce è stata tortuosa, ma la famiglia e poi l’arrivo dell’amore con Michael Polansky sono stati motivo di svolta. “Essere innamorata di qualcuno a cui importa della vera me ha fatto una grande differenza”, ha sottolineato. Vivere una relazione sincera ha, però, comportato un lavoro personale: “Come impari a essere te stessa con qualcuno quando non sai come esserlo con nessuno?”.

Oggi Gaga si considera “una persona sana e completa”, circondata dagli affetti personali e da quello del suo pubblico, i Little Monsters, che sta incontrando nel tour del disco “Mayhem”, “The Mayhem Ball Tour“. “Vedo tutti i fan e io indosso questo vestito enorme, e la musica è così alta ed è molto teatrale… e per 90 secondi, devo convincermi a non avere un attacco di panico“, dice dell’inizio di ogni show. “Le prove mi salvano”, aggiunge. E, poi, tutto va al suo posto: “Ogni cellula del mio corpo dice: ‘Sai cosa fare’”.

