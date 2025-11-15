Estrazione Superenalotto 15 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 15/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 15 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 183 del 15/11/2025
20-23-40-51-55-85
Numero Jolly
5
Numero Superstar
80
Quote Superenalotto del 15 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 63.928,27
|punti 4
|616
|€ 317,36
|punti 3
|22.992
|€ 25,58
|punti 2
|357.509
|€ 5,10
Quote Superstar del 15 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 31.736,00
|3 stella
|96
|€ 2.558,00
|2 stella
|1.661
|€ 100,00
|1 stella
|9.937
|€ 10,00
|0 stella
|21.429
|€ 5,00