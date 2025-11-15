Estrazione Superenalotto 15 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 15/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 15 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 183 del 15/11/2025

20-23-40-51-55-85

Numero Jolly

5

Numero Superstar

80

Quote Superenalotto del 15 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 63.928,27
punti 4616 317,36
punti 322.992 25,58
punti 2357.509 5,10

Quote Superstar del 15 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 31.736,00
3 stella96 2.558,00
2 stella1.661 100,00
1 stella9.937 10,00
0 stella21.429 5,00