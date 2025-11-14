Estrazione Superenalotto 14 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 14 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 182 del 14/11/2025
26-38-43-46-72-73
Numero Jolly
45
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto del 14 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 32.526,08
|punti 4
|282
|€ 474,53
|punti 3
|12.539
|€ 31,91
|punti 2
|196.119
|€ 6,31
Quote Superstar del 14 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 47.453,00
|3 stella
|72
|€ 3.191,00
|2 stella
|1.011
|€ 100,00
|1 stella
|6.546
|€ 10,00
|0 stella
|16.611
|€ 5,00