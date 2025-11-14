Estrazione Superenalotto 14 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 14/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 14 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 182 del 14/11/2025

26-38-43-46-72-73

Numero Jolly

45

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto del 14 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 32.526,08
punti 4282 474,53
punti 312.539 31,91
punti 2196.119 6,31

Quote Superstar del 14 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 47.453,00
3 stella72 3.191,00
2 stella1.011 100,00
1 stella6.546 10,00
0 stella16.611 5,00