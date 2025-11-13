Estrazione Superenalotto 13 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°181 del 13/11/2025
7-9-17-54-73-90
Numero Jolly
89
Numero Superstar
3
Quote Superenalotto del 13 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|18
|€ 9.286,46
|punti 4
|1.503
|€ 113,68
|punti 3
|39.654
|€ 12,94
|punti 2
|449.636
|€ 5,00
Quote Superstar del 13 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|15
|€ 11.368,00
|3 stella
|329
|€ 1.294,00
|2 stella
|3.266
|€ 100,00
|1 stella
|15.525
|€ 10,00
|0 stella
|26.028
|€ 5,00