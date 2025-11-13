Estrazione Superenalotto 13 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 13 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°181 del 13/11/2025

7-9-17-54-73-90

Numero Jolly

89

Numero Superstar

3

Quote Superenalotto del 13 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 518 9.286,46
punti 41.503 113,68
punti 339.654 12,94
punti 2449.636 5,00

Quote Superstar del 13 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella15 11.368,00
3 stella329 1.294,00
2 stella3.266 100,00
1 stella15.525 10,00
0 stella26.028 5,00