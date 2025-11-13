Arriva Toy Story 5: diffusi trailer e poster del film

Toy Story 5: ecco il primo teaser trailer e il poster. I giocattoli sono tornati e questa volta incontrano la tecnologia

I giocattoli sono tornati e questa volta incontrano la tecnologia. Non poteva non essere così nel quinto capitolo di Toy Story, in sala da giugno 2026.

Nel teaser, targato Disney e Pixar, viene presentato il nuovo personaggio Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana, doppiato nella versione originale da Greta Lee (Past Lives, The Morning Show, TRON: Ares). Lilypad renderà estremamente difficile il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e del resto della banda che si troveranno ad affrontare un nuovo rivale durante i momenti di gioco.

Nella versione originale, Tom Hanks torna nei panni del fedele cowboy Woody, Tim Allen riprende il ruolo di Buzz Lightyear, Joan Cusack torna a vestire i panni della vivace cowgirl Jessie e Tony Hale è di nuovo la voce del giocattolo fatto a mano Forky. Recentemente è stato annunciato che anche Conan O’Brien farà parte del cast dei doppiatori originali nel ruolo di Smarty Pants, il giocattolo tecnologico che insegna l’uso del vasino.

Per il regista Andrew Stanton e la co-regista Kenna Harris “è stato esilarante e commovente esplorare come la nostra squadra preferita di giocattoli storici potrebbe reagire al mondo tecnologico di oggi e siamo entusiasti di condividere questa prima anteprima con il pubblico. Avere la straordinaria Greta Lee che dà vita a Lilypad, bilanciando un tono scherzosamente antagonistico con umorismo e sentimento, è stato incredibile”.

