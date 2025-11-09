Transizione energetica: Climate Action 100+ promuove Enel

Enel è la migliore del mondo per informative aziendali, divulgazione e attuazione dei piani di transizione energetica verso il Net Zero

Climate Action 100+ (“CA100+”), la più grande iniziativa globale che coinvolge oltre 600 investitori istituzionali su tematiche legate al cambiamento climatico, ha riconosciuto Enel come la migliore tra le 164 società ingaggiate dall’iniziativa a livello mondiale, in termini di allineamento delle informative aziendali al Net Zero Company Benchmark.

Il Net Zero Company Benchmark di CA100+ è un importante riferimento per gli investitori istituzionali, che analizza le prestazioni aziendali rispetto a tre obiettivi: riduzione delle emissioni, governance, divulgazione e attuazione dei piani di transizione verso il Net Zero, ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra il più vicino possibile allo zero, con il riassorbimento delle emissioni rimanenti dall’atmosfera, dagli oceani e dalle foreste.

Per Enel si tratta di un’ulteriore conferma dell’efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo per una transizione energetica giusta, in linea con gli impegni dell’accordo di Parigi e con la strategia di sostenibilità ambientale e finanziaria del Gruppo, che prevede l’azzeramento delle emissioni nette dirette e indirette entro il 2040.