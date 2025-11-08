River Lover Girls, Jr Stit, Playtime, Fritu per Industry a novembre al River House

River Lover Girls, Jr Stit, Playtime, Fritu per Industry: a novembre’25 al River House – Cremona si balla eccome

River Lover Girls, Jr Stit, Playtime, Fritu per Industry: a novembre’25 al River House – Cremona si balla eccome. Anche nel mese più corto dell’anno ed il più lontano dal divertimento, visto che sta tra Halloween e Capodanno ed è decisamente lontano dall’estate.

Sabato 8 novembre torna River Loves Girls, il ‘classico’ sabato notte firmato River House Cremona, con lo staff del club che regala l’ingresso omaggio a tutte le ragazze. E’ un classico, un appuntamento molto atteso… e perfetto per continuare a ballare dopo i due scatenati party di Halloween e dell’1 novembre al River.

Eccoci già veloci veloci a sabato 15 novembre quanto al River House – Cremona arriva Jr Stit (nella foto), come dicevamo. Anzi questo artista torna al River, dove si è già esibito in passato. Su TikTok Jr Stit ha quasi 2 milioni di follower, oltre 600..000 su Instagram, 200.000 su Youtube. Nel 2022 è stato il quarto artista italiano per visualizzazioni su TikTok, dopo Fedez, Måneskin e Lorenzo Jovanotti e prima di Mambolosco (quinto). Recentemente Jr Stit, ha collaborato con la celeberrima Cristina D’Avena, per una canzone di un progetto che celebrava i quarant’anni di carriera della voce simbolo dei cartoni animati italiani. Tra le sue canzoni più recenti, Jr Stit ha pubblicato “Le Mie Vibes”, un brano d’amore. L’ha realizzata con PLATA, Yung Snapp e Villabanks ed è un mix di sonorità diverse decisamente pop che regala energia.

Sabato 22 novembre ecco il party PlayTime, mentre sabato 22 novembre la festa al River è Playtime. Sul palco e in console tutti gli artisti della River Family, professionisti del groove e del divertimento che sanno divertirsi mentre fanno divertire lavorando (e viceversa).

Il mese di novembre 2025 al River House – Cremona si chiude sabato 29/11 con il party hip hop / trap Industry ed uno special guest all’altezza della situazione: Fritu. Federico Masia, questo il vero nome di Fritu, è un producer e beatmaker italiano classe 2000. Attivo nella scena trap e club, è noto per il suo stile crudo e minimale, influenzato dal grime e dalla trap americana. Collabora stabilmente con artisti come Papa V e Nerissima Serpe (già ospiti al MOLO a luglio, tra l’altro). Ha firmato diversi progetti di rilievo, tra cui l’album Mafia Slime e il suo seguito. È spesso protagonista nei club italiani con dj set energici e sonorità d’impatto.

Senz’altro, in questa nuova stagione, River House Cremona, punta a crescere ancora. Non vuole seguire semplicemente le mode, ma interpretarle con stile e personalità. L’obiettivo è rafforzare il legame con il territorio e con il pubblico che ogni weekend sceglie Soncino per vivere la notte. River House è un progetto che unisce tradizione e innovazione. Dopo una stagione estiva molto partecipata il club è pronto a una nuova sfida.

RIVER HOUSE CREMONA

Via Brescia 23, Soncino (Cremona)

+39 366 175 8050