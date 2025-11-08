Estrazione Superenalotto 8 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 8/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 8 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 179 del 8/11/2025

17-18-19-33-35-62

Numero Jolly

80

Numero Superstar

58

Quote Superenalotto del 8 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 47.936,84
punti 4569 343,51
punti 323.292 25,24
punti 2385.737 5,00

Quote Superstar del 8 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 34.351,00
3 stella103 2.524,00
2 stella1.620 100,00
1 stella10.577 10,00
0 stella21.695 5,00