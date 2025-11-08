Estrazione Superenalotto 8 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 8/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 8 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 179 del 8/11/2025
17-18-19-33-35-62
Numero Jolly
80
Numero Superstar
58
Quote Superenalotto del 8 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 47.936,84
|punti 4
|569
|€ 343,51
|punti 3
|23.292
|€ 25,24
|punti 2
|385.737
|€ 5,00
Quote Superstar del 8 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 34.351,00
|3 stella
|103
|€ 2.524,00
|2 stella
|1.620
|€ 100,00
|1 stella
|10.577
|€ 10,00
|0 stella
|21.695
|€ 5,00