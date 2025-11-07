Sondaggi politici: in Puglia Decaro senza rivali, è oltre il 60%

Sondaggi per le regionali Dire-Tecnè: vola in Puglia Decaro, Pd è il primo partito. Con l’avversario del centrodestra, Luigi Lobuono, una differenza netta di 30 punti percentuali

Alla domanda su quale candidato presidente voterebbe alle prossime regionali, gli elettori della Puglia non hanno dubbi: il candidato del centrosinistra Antonio Decaro, con una forchetta che va dal 62% al 66%, è nettamente in testa rispetto al candidato del centrodestra Luigi Lobuono, che insegue con consensi che vanno dal 32% al 36%. Una differenza di 30 punti. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre, in vista delle elezioni regionali che si svolgeranno il 23 e 24 novembre.

Altri candidati sono tra l’1% e il 3%. Gli incerti sono il 18%. La stima dei votanti è del 50%.

Alla domanda su quale partito voterebbe, gli elettori pugliesi si sono così divisi:

CENTROSINISTRA Pd (22% – 26%); M5s (7% – 11%); Avs (4% – 8%); Altre liste con Decaro (23% – 27%). CENTRODESTRA Fdi (15% – 19%); Forza Italia (8% – 12%); Lega (2% – 6%); Altre liste con Lobuono (1% – 5%). ALTRI partiti (1% – 3%).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)