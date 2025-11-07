Al Mamà Food & Mood di Via di Priscilla a Roma arriva MangiaLazio

Il 9 novembre alle ore 19.30 nel laboratorio di cucina Mediterraneum del sofisticato Mamà Food & Mood di Via di Priscilla a Roma, lo show cooking di MANGIALAZIO

Il 9 novembre alle ore 19.30 nel laboratorio di cucina Mediterraneum del sofisticato Mamà Food & Mood di Via di Priscilla a Roma, ci sarà il secondo appuntamento con lo show cooking di MANGIALAZIO.

La manifestazione giunta alla sua IV° edizione, dove i protagonisti sono i prodotti enogastronomici del territorio laziale, con la collaborazione dello chef Aurelio Carraffa e grazie al contributo di Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, un progetto dell’Associazione Culturale Factory1342 in collaborazione con Mamà Food & Mood.

Per questa edizione 2025 gli appuntamenti – 3 in totale (l’ultimo il prossimo sabato 16 novembre) – prevedono la degustazione di vini, oli e prodotti tipici laziali – selezionati tra quelli delle 5 province del Lazio – con la realizzazione di ricette, presentazioni e descrizione dei prodotti.

Nel sofisticato e accogliente laboratorio di cucina Mediterraneum del Mamà Food & Mood di Via di Priscilla a Roma, il 9 novembre si svolgerà lo show cooking dedicato a due piatti simbolo dei Sapori del Lazio la pasta e patate e gli spaghetti alla puttanesca.

La pasta e patate che si mangia a Roma, è una ricetta semplicissima che può essere realizzata anche dai meno esperti in cucina, un primo piatto della tradizione romana che può essere fatto sia d’inverno che d’estate. Una minestra molto versatile e buonissima. La pasta utilizzata è lo spaghetto, ma in alternativa va bene anche la pasta corta.

L’importante è lasciarla brodosa al punto giusto, e mai troppo asciutta.

Gli ingredienti sono: ovviamente le patate che nel Lazio si coltivano in diverse varietà, tra cui la rinomata Patata dell’Alto Viterbese IGP, apprezzata per le sue caratteristiche uniche derivanti dai terreni vulcanici, e la Patata di Leonessa, coltivata in provincia di Rieti. Sono anche note la Patata Turchesa, caratterizzata dal colore viola, e la Patata Delizia Blu, entrambe presenti nell’area della Tuscia. Continuiamo poi con cipolla grande (perfetta quella di Nepi oppure quella bianca di Margherita IGP, una costa di sedano bianco di Sperlonga IGP, spaghetti (Strampelli di Amatrice), guanciale di matrice, olio extravergine d’oliva DOP di Canino, polpa di pomodoro proveniente dalla Sabina, sale e pecorino romano grattugiato.

Mentre veloci e semplici da preparare sono gli spaghetti alla puttanesca, uno dei punti fermi della cucina italiana.

Una versione intensa, saporita, perfetta per chi ama i contrasti decisi: questa puttanesca alla romana, o meglio alla laziale, è preparata con tanti filetti di acciuga, pomodorini ciliegini, olive nere e capperi. Il risultato? Un sugo profumato, avvolgente, che abbraccia lo spaghetto come una dichiarazione d’amore salata.

Gli ingredienti sono facili e semplici: spaghetti, spicchi d’aglio, pomodori ciliegini pelati, olive nere denocciolate, peperoncino essiccato, capperi sotto sale, filetti di acciuga, olio extravergine d’oliva e prezzemolo, rigorosamente tutti provenienti dal Lazio.

Gli show saranno affiancati da altrettanto golose degustazioni con i migliori prodotti enogastronomici del Lazio: l’olio extravergine di oliva, tante varietà di formaggi a diversa stagionatura, le verdure tipiche della cucina laziale come il broccolo, pronto da gustare su pane tostato, e poi salumi e vini rigorosamente della Regione.

Difficile resistere alla tentazione di assaggiare e non portare qualcosa sulle nostre tavole.

I prodotti presenti in questa edizione sono: i vini dell’Azienda Agricola CASALE CERTOSA di Roma; la birra artigianale RADIOCRAFT di Albano Laziale (RM); le ciambelline e biscottini di DOLCEZZE DI LUNA di Roma; olio, olive, pesti e verdure sottolio dell’AZIENDA AGRICOLA PALMIERI di Acquaviva di Nerola (RM); il formaggio di ALCHIMISTA LACTIS di Monte Caminetto (RM); le uova di L’OVA BIO – BORGO NOCI QUERCETO di Tarano (Rieti); il miele e le conserve di MIELARIUM di Manziana (RM) e di TERRE DI TUSCIA di Manziana (RM).

Breve bio dello Chef Aurelio Carraffa

Un’inesauribile passione per la cucina! Sceglie tutte le mattine al mercato i prodotti da portare in tavola con le sue ricette, con attenzione maniacale. Ama il bello e il buono. Da interior e industrial designer, sua prima professione, passa alla cucina ed è per questo che i suoi piatti sembrano delle vere opere d’arte, dove la costruzione della ricetta e la mise en place nascono da uno studio progettuale.

Partner MAMA’ LABORATORI DI CUCINA – MEDITERRANEUM – Via di Priscilla 15/17 – 00199 Roma

ACCESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE allo show cooking 9 novembre 2025, ore 19.30 in Via di Priscilla, 15/17 Roma, prenotando alla mail factory1342@gmail.com