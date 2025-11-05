Politica e gossip: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati

A ‘Un giorno da pecora’ Maria Elena Boschi ha confermato la fine della storia dell’amore con Giulio Berruti. Ma non ha detto una parola sul presunto nuovo flirt che la riguarda

Un nuovo amore? “No comment”. Però, per la prima volta, Maria Elena Boschi ha parlato pubblicamente, in radio, della fine della storia d’amore con l’attore e odontoiatra Giulio Berruti. L’occasione è stata la partecipazione alla puntata della trasmissione radio “Un giorno da pecora” su Rai Radio2. La deputata di Italia Viva è stata intervistata sulla manovra del Governo Meloni e sul referendum sulle toghe, ma già che era in radio non ha potuto schivare qualche domanda sui gossip che la riguardano. La coppia si era formata nel 2020.

È vero che con Giulio Berruti è finita? “Sì, purtroppo è vero, sì. È vero, anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ‘no comment’… quindi…”. Geppi Cucciare le ha chiesto se stesse bene e allora Boschi: “Come sempre dopo la fine di una storia così importante, chiaramente penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti“. Dopo aver parlato di come stava lei, è stato chiesto a Boschi di lui. “Quindi adesso Berrutti è libero?”. “Sì, certo”, ha risposto la deputata. Che non ha però voluto dire assolutamente nulla sul presunto nuovo flirt che le ha attribuito, nei giorni scorsi, la rivista Chi. Si è parlato dell’avvocato Roberto Vaccarella, che Maria Elena Boschi avrebbe conosciuto durante una vacanza a Capalbio. “No comment. No comment, qui parliamo di separazione delle carriere“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)