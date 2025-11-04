Rai 1 celebra le Forze Armate con “La forza che unisce”

Stasera su Rai 1 in prima serata lo speciale “La forza che unisce” in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Rai 1 accende i riflettori su una serata evento, “La forza che unisce”, in diretta dall’Auditorium della Conciliazione martedì 4 novembre alle 21.30. “La forza che unisce” sarà un tributo coinvolgente al coraggio, alla dedizione e alla storia delle donne e degli uomini in uniforme.

A condurre l’evento, Serena Auteri e Fabio Rovazzi, padroni di casa d’eccezione, affiancati da nuerosi ospiti, tra cui Noemi, Enrico Brignano, il tenore Pietro Mazzocchetti e il “biblionauta” Luca Cena. Artisti e volti amati che daranno voce ai valori più profondi del nostro Paese. Musica, parole e immagini si intrecceranno per celebrare l’identità nazionale e il futuro delle Forze Armate con uno sguardo moderno e consapevole.