Chiara Ferragni in tribunale per il caso del pandoro

Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: “È una fase difficile della mia vita”. L’imprenditrice-influencer oggi a Milano alla seconda udienza del procedimento che la vede coinvolta per truffa

Tailleur scuro e camicia bianca, capelli sciolti sulle spalle e poche parole. Chiara Ferragni si è presentata oggi al tribunale di Milano, affiancata dai suoi legali, per la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento sul Pandoro Gate. Ad accoglierla una folla di giornalisti.

AI GIORNALISTI: “GRAZIE PER ESSERE QUA”

“Grazie per l’attenzione, grazie per essere qui. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”: così ha risposto ai cronisti che l’hanno letteralmente circondata, all’uscita dall’Aula del tribunale. L’imprenditrice -influencer è indagata con l’ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christmas per cui ha chiesto di procedere con rito abbreviato.

UDIENZA A PORTE CHIUSE, DI COSA SI È DISCUSSO IN AULA

L’udienza di oggi si è svolta a porte chiuse davanti al giudice della terza sezione penale Ilio Mannucci Pacini. Era la prima volta che l’influencer si presentava in aula per questo procedimento. Nella prima udienza si erano definite questioni tecniche preliminari, in quella di oggi sono state discusse le istanze di costituzione di parte civile. Alcune richieste sono state ritirate dopo accordi extragiudiziali, altre restano in attesa di decisione, come quella della Casa del Consumatore. La prossima udienza è fissata per il 19 novembre, mentre la sentenza è attesa per gennaio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)