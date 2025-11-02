Lutto nel mondo del calcio: è morto a 84 anni l’ex allenatore Giovanni Galeone

Calcio in lutto per la morte di Giovanni Galeone. L’ex allenatore tra le altre di Pescara, Napoli, Perugia e Udinese è morto nella città friulana dopo una lunga malattia

Calcio in lutto per la morte di Giovanni Galeone. L’ex allenatore tra le altre di Pescara, Napoli e Udinese si è spento proprio nella città friulana dopo una lunga malattia. Aveva 84 anni, ed era ricoverato da qualche tempo in ospedale. Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio del 1941 ed era stato calciatore vestendo anche le maglie di Monza e Udinese, ma è da tecnico che ha raggiunto maggiormente la fama con il suo 4-3-3 il gioco particolarmente offensivo. In carriera ha conquistato quattro promozioni in serie A, due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. È considerato il ‘maestro’ di allenatori come Gasperini e Allegri.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)