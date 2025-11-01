Estrazione Superenalotto 1 novembre 2025 posticipata: ecco quando si terrà

Estrazione Superenalotto del 1/11/2025 posticipata per la Festa di Ognissanti: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, la caccia al jackpot riparte lunedì 3
Niente estrazione Superenalotto del 1° novembre 2025 a causa della concomitanza del concorso con la Festa di Ognissanti. L’estrazione numero 175 prevista dunque per stasera non si terrà.
La caccia al jackpot ripartirà lunedì 3 novembre con l’estrazione Superenalotto posticipata di oggi.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.