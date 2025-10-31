Estrazione Superenalotto 31 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 31/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 174 del 31/10/2025

8-30-32-61-67-85

Numero Jolly

22

Numero Superstar

9

Quote Superenalotto del 31 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 45.691,90
punti 4324 431,26
punti 313.152 31,96
punti 2228.166 5,72

Quote Superstar del 31 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 43.126,00
3 stella60 3.196,00
2 stella1.428 100,00
1 stella10.304 10,00
0 stella24.270 5,00