Estrazione Superenalotto 31 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 31/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 174 del 31/10/2025
8-30-32-61-67-85
Numero Jolly
22
Numero Superstar
9
Quote Superenalotto del 31 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 45.691,90
|punti 4
|324
|€ 431,26
|punti 3
|13.152
|€ 31,96
|punti 2
|228.166
|€ 5,72
Quote Superstar del 31 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 43.126,00
|3 stella
|60
|€ 3.196,00
|2 stella
|1.428
|€ 100,00
|1 stella
|10.304
|€ 10,00
|0 stella
|24.270
|€ 5,00