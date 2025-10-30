Regionali in Campania: Fico apre la campagna elettorale e conquista De Luca

Al Teatro Mediterraneo a Napoli Fico apre la campagna elettorale in Campania e conquista De Luca: “Discorso equilibrato e serio”

“Siamo una coalizione, si parla, si discute, ci si rispetta, si va avanti. Questo è il messaggio più importante che parte da qui stasera”.

Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, a margine dell’apertura della campagna elettorale al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a Napoli.

Seduti in prima fila, oltre allo stesso Fico, ci sono, tra gli altri, il governatore uscente Vincenzo De Luca, il suo vice Fulvio Bonavitacola, il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Siamo uniti – rimarca – e vogliamo vincere le Regionali in Campania perché è anche un segnale al governo Meloni che quando si voterà nel 2027 riavremo una maggioranza progressista”. Rispondendo ai giornalisti, Fico insiste: “Non è importante pensarla sempre allo stesso modo, ma rispettarsi per affrontare i problemi dei campani”.

DE LUCA: “DISCORSO RAGIONEVOLE, HO RISPETTO SACRO PER CHI LAVORA”

“Un discorso ragionevole”.

Questo il commento del governatore uscente, Vincenzo De Luca, alle parole di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. De Luca ha intercettato brevemente l’ex presidente della Camera ai piedi del palco prima di andare via senza parlare con i giornalisti che lo stavano aspettando.

“Ho un rispetto sacro per il lavoro e vado d’accordo con chi lo fa: non guardo bandiere di partito quando trovo un esponente politico che si sacrifica e si appassiona, che ha onestà, che non racconta le frottole che stanno raccontando da altra parti sulla sanità in maniera vergognosa. Tutto quello che ho detto finora è scritto nella pietra. Facevo critiche su infantilismo, superficialità, pressapochismo, erano polemiche doverose con chi non ha capito che cambiare la realtà non è parlare ma lavorare, sacrificarsi, maneggiare gli uffici amministrativi. Mi sembra che questi sforzi siano passati anche in altre forze e stasera Fico ha fatto un discorso equilibrato e serio. Lo ringrazio per il ringraziamento nei miei confronti”.

