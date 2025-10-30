Estrazione Superenalotto 30 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°173 del 30/10/2025

15-30-37-39-56-74

Numero Jolly

43

Numero Superstar

47

Quote Superenalotto del 30 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 163.114,53
punti 4394 420,73
punti 315.021 33,27
punti 2255.408 6,08

Quote Superstar del 30 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella95 3.327,00
2 stella1.420 100,00
1 stella10.007 10,00
0 stella23.761 5,00