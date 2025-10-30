Estrazione Superenalotto 30 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 30/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°173 del 30/10/2025
15-30-37-39-56-74
Numero Jolly
43
Numero Superstar
47
Quote Superenalotto del 30 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 163.114,53
|punti 4
|394
|€ 420,73
|punti 3
|15.021
|€ 33,27
|punti 2
|255.408
|€ 6,08
Quote Superstar del 30 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|95
|€ 3.327,00
|2 stella
|1.420
|€ 100,00
|1 stella
|10.007
|€ 10,00
|0 stella
|23.761
|€ 5,00