Allo Spazio Alfieri arriva “Horror Fest” tre giorni di cinema da brivido. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, ore 19.15 e 21.45

Spazio Alfieri presenta la rassegna Horror Fest, in collaborazione con HORROR ITALIA 24, piattaforma cinematografica dedicata al genere, tre giorni per (ri)scoprire il cinema della paura. Con Horror Fest, si celebra il meglio dell’horror contemporaneo: film che parlano al corpo e alla mente, esplorando le paure più profonde del nostro tempo. Una rassegna di sei film horror d’autore che riuniscono alcuni tra i nomi più rilevanti del cinema internazionale, da Danny Boyle e Steven Soderbergh a Zach Cregger, autore del cult Barbarian, insieme a nuove e sorprendenti voci del genere. Due proiezioni al giorno, alle 19.15 e alle 21.45, per un viaggio cinematografico tra body horror, thriller psicologici e inquietudini contemporanee, in un dialogo continuo tra paura, desiderio e tensione.

Il programma

Venerdì 31 ottobre

Ore 19.15 – Together di Michael Shanks (Australia, 2025, 102’)

Dopo The Substance, Shanks torna con un body horror audace e romantico, capace di oltrepassare i confini del genere per farsi racconto universale sull’amore e sulla trasformazione del corpo.

Ore 21.45 – Weapons di Zach Cregger (Usa, 2025, 128’)

Dalla mente dietro Barbarian, un thriller-horror firmato New Line Cinema, dove la paura si mescola all’ironia nera in un intreccio di tensione e violenza.

Sabato 1 novembre

Ore 19.15 – Presence di Steven Soderbergh (Usa, 2024, 85’)

Il regista premio Oscar affronta il territorio del thriller soprannaturale, raccontando il terrore della solitudine e l’angoscia di essere osservati da una presenza invisibile. Un film inquietante sull’invisibile che abita tra noi.

Ore 21.45 – La valle dei sorrisi di Paolo Strippali (Italia, Slovenia, 2025, 122’)

Un’opera sospesa tra dramma e orrore, ambientata in un villaggio di montagna dove isolamento e segreti si confondono. Il giovane regista italiano Paolo Strippali firma un film potente e perturbante, tra mito e incubo contemporaneo.

Domenica 2 novembre

Ore 19.15 – Stepsister (Danimarca, Romania, Polonia, 2025)

Un body horror ironico e sanguinoso che riflette sull’ossessione per la bellezza e il corpo femminile. Grottesco, feroce e visivamente esplosivo, è tra i titoli più discussi della stagione horror europea.

Ore 21.30 – 28 anni dopo di Danny Boyle (Gran Bretagna, Usa, 2025, 115’)

Il regista premio Oscar Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland tornano a collaborare per una nuova, terrificante storia. Il film è il terzo capitolo della serie iniziata con 28 giorni dopo (2002) e proseguita con 28 settimane dopo (2007). Un ritorno attesissimo nel panorama del cinema horror internazionale.

Spazio Alfieri Horror fest

In collaborazione con HORROR ITALIA 24

Tutti i film della rassegna sono vietati ai minori di 14 anni

Info tel.055 53 20 840 – www.spazioalfieri.it. Biglietto singolo intero € 8 • ridotto € 6 • 10 euro le 2 proiezioni giornaliere