Ottobre 2025 al River House si chiude con Industry VS Rehab e Stranger River Æ Student Party

Ottobre 2025 al River House – Cremona, a Cremona si chiude con Industry VS Rehab e Stranger River Æ Student Party, due feste scatenate

Ottobre 2025 al River House – Cremona, a Cremona si chiude con Industry VS Rehab e Stranger River Æ Student Party, due feste scatenate che vanno in scena rispettivamente per Halloween, il 31/10 e la sera dopo, l’1 novembre. Certo, è vero, Æ Student Party ‘sconfina’ in novembre, ma il weekend è sempre quello di Halloween, per cui.

Partiamo da Industry VS Rehab: è un doppio evento dal sound hip hop, che mette insieme due feste già affermate. Rehab è un’ormai storico format dalle sonorità Black nato e cresciuto tra Brescia il resto del Nord Italia e Industry, che invece nasce proprio al River House – Cremona sta crescendo in modo altrettanto vertiginoso.

Ed eccoci a sabato 1 novembre con Stranger River Æ Student Party. Con una formula pensata soprattutto per per teen-ager, questa festa che prende vita da tempo tra Brescia e Cremona anche per l’evento ‘da paura’ di Halloween punta scenografie curate e un locale di riferimento come River House Club a Soncino (CR). Ovviamente, come dice il nome della festa, il riferimento è Stranger Thing, la storica serie che sta tornando con un nuovo capitolo in queste ore.

E quindi, certo, con party come Industry VS Rehab e Stranger River Æ Student Party la bella domanda: che si balla di bello al River Cremona, a Soncino? (…) Ha senz’altro risposte molto interessanti.

Infatti, in questa nuova stagione, River House Cremona, punta a crescere ancora. Non vuole seguire semplicemente le mode, ma interpretarle con stile e personalità. L’obiettivo è rafforzare il legame con il territorio e con il pubblico che ogni weekend sceglie Soncino per vivere la notte. River House è un progetto che unisce tradizione e innovazione. Dopo una stagione estiva molto partecipata il club è pronto a una nuova sfida.

RIVER HOUSE CREMONA

Via Brescia 23, Soncino (Cremona)

+39 366 175 8050

D’estate River Garden è una villa immersa nel verde, circondata da un giardino rigoglioso e da un fiume che scorre lento. Ospita serate a bordo piscina e nel verde, tra luci soffuse, buona musica e un’atmosfera che sa di sogno. In primavera, autunno e inverno diventa Rivera House. E il programma musicale non cambia. Eccellenza, soprattutto house e non solo.