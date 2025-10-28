Estrazione Superenalotto 28 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 28 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 172 del 28/10/2025
8-25-40-54-58-63
Numero Jolly
50
Numero Superstar
63
Quote Superenalotto del 28 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 83.437,08
|punti 4
|505
|€ 335,69
|punti 3
|19.220
|€ 26,59
|punti 2
|312.251
|€ 5,08
Quote Superstar del 28 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|11
|€ 33.569,00
|3 stella
|137
|€ 2.659,00
|2 stella
|1.677
|€ 100,00
|1 stella
|9.523
|€ 10,00
|0 stella
|17.602
|€ 5,00