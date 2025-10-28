Estrazione Superenalotto 28 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 28 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 172 del 28/10/2025

8-25-40-54-58-63

Numero Jolly

50

Numero Superstar

63

Quote Superenalotto del 28 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 83.437,08
punti 4505 335,69
punti 319.220 26,59
punti 2312.251 5,08

Quote Superstar del 28 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella11 33.569,00
3 stella137 2.659,00
2 stella1.677 100,00
1 stella9.523 10,00
0 stella17.602 5,00