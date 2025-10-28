Castelnuovo del Garda: 33enne di origini brasiliane uccisa a coltellate dal compagno

Una donna di 33 anni originaria del Brasile è stata uccisa a coltellate dal compagno nella loro casa a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Anche l’assassino, è stato arrestato dai Carabinieri, ha origini brasiliane. Ora sono in corso i rilievi del Ris all’interno dell’abitazione per ricostruire la dinamica dell’aggressione e capire quando la donna sia stata uccisa. Sarà il medico legale a stabilire la data e l’ora del decesso. A lanciare l’allarme nelle scorse ore, sono stati gli amici della donna, che da sabato non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Non rispondeva al telefono e neanche ai messaggi. L’uomo, a mezzanotte, aveva chiamato i Carabinieri annunciando intenti suicidi.

Purtroppo, come in tanti altri casi, anche questo femminicidio odierno sarebbe maturato in una situazione di tensione e violenza conclamata. La donna, infatti, in passato si era rivolta ai Carabinieri per denunciare maltrattamenti domestici, ma aveva successivamente ritirato la denuncia. La situazione in casa pare fosse pessima, tanto che il suo ex compagno, da cui aveva avuto una figlia, ha chiesto e ottenuto che le venisse tolto l’affidamento della figlia. Ma non è tutto. L’uomo avrebbe avuto un braccialetto di cui è però si sarebbe liberato. E in passato avrebbe pure violentato la sorella della donna.

Quello di oggi è l’ennesima femminicidio avvenuto in Italia nel 2025: sono già più di 70 le donne uccise da partner o ex compagni dall’inizio dell’anno.