“Ciao Maurino”: il ricordo di Jerry Calà e Diego Abatantuono per Mauro Di Francesco

Il ricordo di Jerry Calà e Diego Abatantuono per Mauro Di Francesco. Sui social il saluto commosso dei due attori che avevano condiviso i set negli anni 80

“Ciao Maurino…Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio“. Sono queste le parole con cui Jerry Calà saluta l’attore Mauro Di Francesco, venuto a mancare per motivi di salute a 74 anni. I due attori hanno condiviso tanti film insieme (a partire dal famoso sequel ‘Sapore di mare 2‘) ed erano rimasti legati.

Anche Diego Abatantuono ha dedicato un post sui social all’attore Mauro Di Francesco: “Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa” e poi un cuoricino. I due avevano recitato insieme nel film ‘Attila, flagello di Dio‘.

Dai social uno scatto insieme a Capodanno 2022

