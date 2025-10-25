Estrazione Superenalotto 25 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 25/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 171 del 25/10/2025
16-18-33-53-58-89
Numero Jolly
81
Numero Superstar
59
Quote Superenalotto del 25 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 62.755,03
|punti 4
|462
|€ 413,24
|punti 3
|19.250
|€ 29,94
|punti 2
|319.765
|€ 5,60
Quote Superstar del 25 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 41.324,00
|3 stella
|90
|€ 2.994,00
|2 stella
|1.436
|€ 100,00
|1 stella
|9.634
|€ 10,00
|0 stella
|21.949
|€ 5,00