Estrazione Superenalotto 25 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 25/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 25 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 171 del 25/10/2025

16-18-33-53-58-89

Numero Jolly

81

Numero Superstar

59

Quote Superenalotto del 25 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 62.755,03
punti 4462 413,24
punti 319.250 29,94
punti 2319.765 5,60

Quote Superstar del 25 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 41.324,00
3 stella90 2.994,00
2 stella1.436 100,00
1 stella9.634 10,00
0 stella21.949 5,00