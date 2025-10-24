Estrazione Superenalotto 24 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 24/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 170 del 24/10/2025

5-12-23-31-84-90

Numero Jolly

68

Numero Superstar

77

Quote Superenalotto del 24 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 31.754,72
punti 4894 145,04
punti 326.651 14,62
punti 2327.231 5,00

Quote Superstar del 24 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 14.504,00
3 stella159 1.462,00
2 stella1.751 100,00
1 stella9.286 10,00
0 stella17.709 5,00