Estrazione Superenalotto 24 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 24/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 170 del 24/10/2025
5-12-23-31-84-90
Numero Jolly
68
Numero Superstar
77
Quote Superenalotto del 24 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 31.754,72
|punti 4
|894
|€ 145,04
|punti 3
|26.651
|€ 14,62
|punti 2
|327.231
|€ 5,00
Quote Superstar del 24 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 14.504,00
|3 stella
|159
|€ 1.462,00
|2 stella
|1.751
|€ 100,00
|1 stella
|9.286
|€ 10,00
|0 stella
|17.709
|€ 5,00