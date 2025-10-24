50 Top Italy 2026: Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la Migliore Trattoria d’Italia

Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la migliore Trattoria d’Italia per 50 Top Italy 2026, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali

Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la migliore Trattoria d’Italia per 50 Top Italy 2026, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Alessandro, Pierluigi e Maria Elena: tre fratelli che portano avanti con sapienza e amore la tradizione, focalizzandosi con grande passione sulla qualità delle proposte. La famiglia Roscioli lavora nel mondo dell’accoglienza e dell’enogastronomia ormai da quattro generazioni.

Al secondo posto Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, guidata da Anna Caretti e Franco Cimini. Terza posizione per Abraxas Osteria a Pozzuoli, di Vanna e Nando Salemme. Al quarto posto troviamo Trattoria Da Burde a Firenze, guidata dai fratelli Andrea e Paolo Gori. Quinta posizione per Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, di Giovanni Milana.

Per la sesta posizione ci spostiamo in Liguria, a Ne, con La Brinca, della famiglia Circella. Settimo posto per Ristorante Al Cambio a Bologna, della famiglia Poggi, con Piero Pompili al comando. Per l’ottavo posto andiamo a Napoli, con la storica insegna di Mimì alla Ferrovia, dei cugini Michele e Michele Giugliano, che vede in cucina Salvatore Giugliano.

Nona posizione per Casa Torrente – Al Convento a Cetara, di Gaetano e Pasquale Torrente. Chiude la top ten Vecchia Marina a Roseto degli Abruzzi, sotto la guida esperta di Gennaro D’Ignazio.

Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida 50 Top Italy 2026, nelle categorie Grandi Ristoranti e Luxury (Migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera).

La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta il 15 dicembre al Teatro Manzoni di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e saranno svelati i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dall’Italia.