Estrazione Superenalotto 21 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 168 del 21/10/2025

4-9-14-33-36-77

Numero Jolly

66

Numero Superstar

15

Quote Superenalotto del 21 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 18.577,76
punti 4733 231,72
punti 325.672 19,95
punti 2372.615 5,00

Quote Superstar del 21 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 23.172,00
3 stella146 1.995,00
2 stella1.946 100,00
1 stella11.493 10,00
0 stella22.474 5,00