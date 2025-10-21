Estrazione Superenalotto 21 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 168 del 21/10/2025
4-9-14-33-36-77
Numero Jolly
66
Numero Superstar
15
Quote Superenalotto del 21 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 18.577,76
|punti 4
|733
|€ 231,72
|punti 3
|25.672
|€ 19,95
|punti 2
|372.615
|€ 5,00
Quote Superstar del 21 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 23.172,00
|3 stella
|146
|€ 1.995,00
|2 stella
|1.946
|€ 100,00
|1 stella
|11.493
|€ 10,00
|0 stella
|22.474
|€ 5,00