A Roma voucher di 500 euro per chi adotta un cane o un gatto

Un voucher di 500 euro per chi adotta un cane o un gatto a Roma: c’è tempo fino al 3 novembre per presentare le domande

Un voucher di 500 euro per l’acquisto di alimenti e accessori per il benessere dei cani e dei gatti adottati nelle strutture di Roma Capitale o che siano convenzionate con il Comune. È l’iniziativa dell’Ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale, nata con l’obiettivo di aiutare i cittadini in difficoltà economiche nel mantenimento dei cani e dei gatti adottati nel corso del 2025.

Nella pratica, gli adottanti con un ISEE fino a 20mila euro potranno fare richiesta di accesso al voucher, da spendere presso un grande negozio di cibo e accessori che sarà presto individuato. “Con questa iniziativa pensiamo a chi vuole o vorrebbe adottare in cane o un gatto ma sa di non potersene permettere il mantenimento. Adottare e amare un cane o un gatto deve essere un diritto di tutti e per questo Roma Capitale sosterrà queste adozioni nei canili e nei rifugi convenzionati, per far sì che l’amore sia un diritto di tutte e di tutti”, il commento di Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

C’è tempo fino al 3 novembre per presentare le domande, online sul sito di Roma Capitale al seguente indirizzo:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1458203.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)