Addio alla vicepresidenza: le dimissioni di Chiara Appendino scuotono il Movimento 5 stelle

La deputata ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, si dimette da vicepresidente del M5S: “Dubbi sulla direzione del movimento”

Durante il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente del partito, a pochi giorni dalla conclusione di un incarico già prorogato.

La deputata ed ex sindaca di Torino aveva manifestato martedì forti perplessità sulla linea politica del movimento, dopo i risultati deludenti ottenuti alle regionali in Marche, Calabria e Toscana. Le sue critiche – rivolte a un M5S “troppo accomodante” nei confronti del Partito Democratico – non avevano però trovato ampio sostegno tra gli altri dirigenti.

Nel frattempo, il movimento si prepara alla votazione per il secondo mandato di Giuseppe Conte alla presidenza del M5S, prevista per il prossimo fine settimana. Conte resta l’unico candidato in corsa, mentre resta da capire se Appendino avrà un ruolo nella nuova squadra di vertice.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)