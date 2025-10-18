SuperEstrazione Superenalotto 18 ottobre 2025: ecco i 200 codici vincenti da 10mila euro


I 200 codici vincenti di SuperEstrazione, l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ il 18 ottobre 2025

superestrazione superenalotto 18 ottobre 2025

Sono stati estratti i 200 codici vincenti di SuperEstrazione!. 200 PREMI GARANTITI da 10.000€ ciascuno, per un totale di 2 MILIONI di euro in palio nell’estrazione straordinaria del concorso Superenalotto n. 167 di sabato 18 ottobre 2025.

I 200 premi garantiti da 10.000€ sono assegnati estraendo 200 codici, l’estrazione speciale, tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso.

codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del 18/10 insieme ai risultati dell’estrazione del corrispondente concorso di SuperEnalotto SuperStar.

SUPERESTRAZIONE SUPERENALOTTO: I 200 CODICI VINCENTI

N.B.: I codici vincenti saranno disponibili entro le ore 24.00

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

Puoi controllare i codici nella pagina di dettaglio dell’estrazioneche verrà pubblicata al termine del concorso. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.