Estrazione Superenalotto 18 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 18 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 167 del 18/10/2025
12-13-19-26-75-82
Numero Jolly
50
Numero Superstar
54
Quote Superenalotto del 18 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 51.231,29
|punti 4
|966
|€ 214,88
|punti 3
|33.643
|€ 18,64
|punti 2
|458.340
|€ 5,00
Quote Superstar del 18 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 21.488,00
|3 stella
|191
|€ 1.864,00
|2 stella
|2.285
|€ 100,00
|1 stella
|14.181
|€ 10,00
|0 stella
|27.652
|€ 5,00