Estrazione Superenalotto 18 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 18 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 167 del 18/10/2025

12-13-19-26-75-82

Numero Jolly

50

Numero Superstar

54

Quote Superenalotto del 18 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 51.231,29
punti 4966 214,88
punti 333.643 18,64
punti 2458.340 5,00

Quote Superstar del 18 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 21.488,00
3 stella191 1.864,00
2 stella2.285 100,00
1 stella14.181 10,00
0 stella27.652 5,00