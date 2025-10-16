Estrazione Superenalotto 16 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°165 del 16/10/2025
7-44-45-58-76-80
Numero Jolly
77
Numero Superstar
13
Quote Superenalotto del 16 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 82.312,95
|punti 4
|381
|€ 439,05
|punti 3
|15.504
|€ 32,53
|punti 2
|267.216
|€ 5,86
Quote Superstar del 16 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 43.905,00
|3 stella
|97
|€ 3.253,00
|2 stella
|1.808
|€ 100,00
|1 stella
|13.682
|€ 10,00
|0 stella
|31.111
|€ 5,00