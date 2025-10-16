Estrazione Superenalotto 16 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°165 del 16/10/2025

7-44-45-58-76-80

Numero Jolly

77

Numero Superstar

13

Quote Superenalotto del 16 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 82.312,95
punti 4381 439,05
punti 315.504 32,53
punti 2267.216 5,86

Quote Superstar del 16 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 43.905,00
3 stella97 3.253,00
2 stella1.808 100,00
1 stella13.682 10,00
0 stella31.111 5,00