Sono Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello i 3 carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano

Si chiamavano Marco Piffari, 56 anni, Valerio Daprà, 56 anni e Davide Bernardello, 36 anni i tre carabinieri morti oggi durante un intervento in un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. La famiglia che abitava nel casolare, composta da tre fratelli, era sotto sfratto. E nel momento in cui i militari hanno aperto la porta si è verificata un’esplosione fortissima, provocata sembra da una bombola di gas. L’esplosione è stata sentita a 5 chilometri di distanza. Il casolare di via San Martino si è completamente distrutto. Oltre ai tre Carabinieri morti, ci sono stati anche 15 feriti tra militari dell’Arma e agenti di polizia. Undici militari sono stati trasportati in codice rosso in ospedale (ma non sarebbero in pericolo di vita) e sono rimasti feriti anche quattro agenti di polizia.

CHI ERANO I MILITARI MORTI

Marco Piffari era un Luogotenente Carica Speciale e comandante della SOS del 4° Battaglione Veneto (Mestre); Valerio Daprà era Brigadiere Capo Qualifica Speciale, mentre Davide Bernardello, il più giovane dei tre, era un Carabiniere Scelto.

Su Instagram il posto di cordoglio dell’Arma dei Carabinieri: “Non è possibile esprimere il dolore che ha colpito l’intera Arma, a partire dal Comandante Generale Salvatore Luongo, per la scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, travolti dal crollo di un edificio a Castel D’Azzano (VR) durante attività di servizio”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)