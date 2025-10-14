Estrazione Superenalotto 14 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 14/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 164 del 14/10/2025

9-31-44-59-70-86

Numero Jolly

37

Numero Superstar

81

Quote Superenalotto del 14 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 27.970,75
punti 4359 474,87
punti 315.865 32,40
punti 2279.989 5,70

Quote Superstar del 14 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 47.487,00
3 stella59 3.240,00
2 stella1.194 100,00
1 stella8.809 10,00
0 stella18.975 5,00