Estrazione Superenalotto 14 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 164 del 14/10/2025
9-31-44-59-70-86
Numero Jolly
37
Numero Superstar
81
Quote Superenalotto del 14 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 27.970,75
|punti 4
|359
|€ 474,87
|punti 3
|15.865
|€ 32,40
|punti 2
|279.989
|€ 5,70
Quote Superstar del 14 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 47.487,00
|3 stella
|59
|€ 3.240,00
|2 stella
|1.194
|€ 100,00
|1 stella
|8.809
|€ 10,00
|0 stella
|18.975
|€ 5,00