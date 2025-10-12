Lutto nel cinema: morta a 79 anni l’attrice Premio Oscar Diane Keaton

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 79 anni è morta Diane Keaton. A riportare la notizia è il sito americano People secondo cui l’attrice è deceduta in California

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 79 anni è morta Diane Keaton. A riportare la notizia è il sito americano People secondo cui l’attrice è deceduta in California. Le cause della morte rimangono ancora sconosciute. Nota per essere stata anche la musa di Woody Allen, l’attrice ha recitato in moltissimi film di successo tra cui ‘Io e Annie’, per cui ricevette il premio Oscar nel 1977 e ‘Il Padrino’. L’attrice è nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, ed era la più grande di quattro figli.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)