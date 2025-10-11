Tragico incendio in una palazzina a Cornaredo, in provincia di Milano: 3 morti

Tre persone sono morte nella notte a Cornaredo, in provincia di Milano, a causa di un incendio divampato in una palazzina di quattro piani in via Cairoli

Tre persone sono morte nella notte a Cornaredo, in provincia di Milano, a causa di un incendio divampato in una palazzina di quattro piani in via Cairoli. Le vittime sono un uomo e una donna di 88 e 85 anni e il loro figlio di 45, secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano.

L’INTERVENTO DEI SOCCORSI

Circa quaranta residenti del condominio sono stati evacuati per precauzione. Otto persone sono state trasportate in ospedale per controlli, ma nessuna risulterebbe in gravi condizioni. Un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito durante le operazioni di spegnimento ed è stato successivamente dimesso.

INDAGINI SUL ROGO

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Corsico e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause dell’incendio. L’appartamento teatro della tragedia è stato posto sotto sequestro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)